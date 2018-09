Valérie Pécresse veut un "doublement des peines" dans les quartiers "les plus criminogènes"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Dans cette émission, elle s'est aussi prononcée pour autoriser la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence des autoroutes. "Dans la loi Pacte, je souhaite que soit inscrite la possibilité de rouler sur toutes les bandes d'arrêt d'urgence des autoroutes, pour développer le véhicule autonome - nous devons être la première région du véhicule autonome - les transports en commun et le covoiturage, pour changer la route, changer la voiture et mettre fin aux embouteillages", a-t-elle expliqué.

Pour elle, "c'est quand même dingue que dans certains départements de France, il y ait beaucoup plus de crimes, et beaucoup moins de sanctions (...) Un acte véniel à Guéret sera autant puni qu'un acte grave à Bobigny. C'est ça la vérité. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une politique pénale unique quand les délinquants n'encourent pas la même peine partout sur le territoire ?"

La présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, était l'invitée ce dimanche du Grand Jury RTL/LCi/Le Figaro. Lors de cet entretien, elle s'est déclarée favorable au "doublement des peines pour les crimes commis dans les quartiers les plus criminogènes", à l'image de ce qui se fait au Danemark.

