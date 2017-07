Valérie Pécresse renonce à briguer la présidence des Républicains

"Libres !" C'est le nom du mouvement lancé par la présidente Les Républicains (LR) de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse. Dans le JDD, elle annonce u'elle renonce à briguer la présidence des Républicains et crée son propre mouvement pour tenter de peser sur son évolution.

Alors que Xavier Bertrand souhaitait qu'elle soit candidate, elle confie : "J’ai beaucoup consulté. Avec Xavier Bertrand, je partage l’intuition qu’il faut faire vivre cette ligne politique.

Mais je ne participerai pas à une guerre des chefs à l’automne, parce qu’elle serait stérile tant que la question de la ligne n’est pas tranchée."

Elle estime que "la bonne stratégie pour regagner la confiance des électeurs, c’est (...) d’incarner une droite authentique : ni soumise à Macron ni poreuse avec le FN. Une droite bien dans ses valeurs, mais aussi bien dans son époque. Une droite qui ose le mot écologie ; qui soit laïque ; une "droite par la preuve" qui innove dans les territoires."

Elle en profite pour dénoncer la ligne défendue par Laurent Wauquiez (Auvergne-Rhône-Alpes), qui résume selon elle la question sociale à la question identitaire et est tentée de se rapprocher de l'extrême-droite. "Ce qui se dessine, c'est une ligne d'opposition brutale et très conservatrice. (...) Quelles que soient ses failles (...) Emmanuel Macron sera toujours plus rassembleur qu'une droite recroquevillée sur sa frange conservatrice."

En conséquence, elle lance un mouvement appelé "Libres". "J’ai décidé de créer un mouvement d’idées qui, à ce stade, se situe au sein des Républicains. Libres! serait un beau nom. Soyonslibres. fr sera notre site. Libres de s’exprimer et de penser. Libres aussi de vouloir incarner la relève, de faire monter la jeune génération, de féminiser. J’invite tous ceux qui veulent construire et peser dans le parti sur cette ligne à nous rejoindre. Nous verrons ensuite si nos idées sont majoritaires."