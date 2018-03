Valérie Pécresse exclut "totalement" d'être candidate à la mairie de Paris

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Un choix encore martelé dans les colonnes de Nice-Matin . "Aujourd’hui, je suis 100% à la Région. C’est l’engagement pris vis-à-vis de mes électeurs". Dans cette interview, Valérie Pécresse a démenti avoir des tendances "Macron-compatible". "Nous avons des positions bien plus fortes sur le régalien" a-t-elle indiqué. "En Île-de-France, j’ai ainsi pris des positions très fermes concernant les migrants, en supprimant les avantages sociaux proposés aux immigrés en situation irrégulière. Sur la sécurité, l’immigration ou le communautarisme, nous sommes beaucoup plus fermes".

L’ancienne ministre de l’Education nationale n’est pas non plus tentée par la possibilité d'être tête de liste aux élections européennes en 2019, affirmant qu'elle excluait "totalement ces hypothèses".

Les Républicains devront trouver un autre champion pour tenter de reconquérir Paris. Lundi, Valérie Pécresse a confirmé qu’elle ne serait pas candidate pour devenir maire de la capitale en 2020. La présidente LR de la région Ile-de-France - qui se trouvait en visite à Antibes - a "totalement" exclu cette possibilité lors d’une conférence de presse. "Ma seule ambition, je l'ai dit, redit, et il faudrait que je me le fasse tatouer sur le front, c'est aujourd'hui de m'occuper de ma région à cent pour cent", a-t-elle lancé.

