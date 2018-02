Valérie Pécresse dévoile l'organigramme de son mouvement "Libres!"

La présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, a dévoilé jeudi 15 février l'organigramme de son mouvement «Libres!», qui s'est vu reconnaître comme mouvement associé de LR, avec son autonomie financière.

«La composition de l’équipe dirigeante balaie complètement la primaire de 2016. Il y a des juppéistes, des sarkozystes, des fillonistes, des copéistes, des lemairistes. La grille de lecture n’est plus celle des anciennes écuries», s'est félicitée Valérie Pécresse, selon Libération. En effet, le juppéiste Maël de Calan devrait devenir le vice-président du mouvement. De son côté, Florence Portelli, une autre ex-adversaire de Laurent Wauquiez lors de l’élection interne, décrocherait le poste de secrétaire générale.

On y retrouve également, Patrick Stefanini, ancien directeur de campagne de François Fillon. Il sera en charge du projet du mouvement. In fine, Dominique Bussereau, proche d'Alain Juppé et président de l'association des départements de France, devrait devenir conseiller spécial auprès de Valérie Pécresse.