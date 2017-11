Val-d'Oise : l'élection d'une députée LREM invalidée

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Parmi la quarantaine de contestations restant en cours d'examen figure celle qui concerne Manuel Valls . En juin dernier, Farida Amrani, la candidate de la France insoumise, battue par l'ancien Premier ministre aux législatives dans la 1re circonscription (Evry - Corbeil-Essonnes), avait déposé un recours devant le Conseil constitutionnel pour contester sa défaite. En outre, début octobre, l’Insoumise et son suppléant, Ulysse Rabaté, auraient également déposé plainte contre X auprès du procureur de la République d’Evry pour "fraude électorale".

La requête concernant cette affaire avait été formulée par Denise Cornet (FN), également candidate dans cette circonscription. De nouvelles élections seront donc organisées et observées avec attention.

Le Conseil constitutionnel a estimé que le choix de Michel Alexeef comme suppléant d'Isabelle Muller-Quoy n'était pas conforme à la loi. En effet, il avait occupé jusqu'au 31 janvier 2017, le poste de président du conseil de prud'hommes de Pontoise. "Le code électoral dispose que les présidents de conseils de prud'hommes sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin", a indiqué le Conseil constitutionnel.

Ce jeudi 16 novembre, le Conseil constitutionnel a annoncé l'annulation des opérations électorales des 11 et 18 juin 2017 dans la première circonscription du Val d'Oise. Cette décision invalide donc l'élection de la candidate LREM Isabelle Muller-Quoy. Il s'agit d'une première annulation concernant les législatives de 2017.

