Val-de-Marne : un homme arrêté après l’appel à tuer des mécréants

"Sur lui, des papiers administratifs venant d’Espagne, d’Angleterre de Suisse et d’Allemagne", indique Le Parisien, ajoutant que l'homme a été placé en garde à vue.

Mercredi 14 mars, les passagers d'un Ouibus en direction de Londres ont eu très peur. En cause, un homme de 41 ans était en train de faire des prières inquiétantes, entrecoupées d'"Allah Akbar", rapporte Le Parisien ce jeudi. Face à la pression des voyageurs, le conducteur du bus a été obligé de s'arrêter à Saint-Mandé (Val-de-Marne).

