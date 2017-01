Une vague de froid intense arrive en France à partir de mardi

En prévision de la vague de froid qui doit toucher le pays, notamment à partir du mardi 17 janvier, dix départements ont été placés en vigilance orange neige et verglas par Météo France.

Un flux continental de nord-est va progressivement succéder à la perturbation arrivée de la mer du Nord en début de semaine. C'est ce flux qui "véhiculera une masse d’air certes plus sèche, mais beaucoup plus froide, avec une chute des températures qui s’accentuera, surtout à partir de mardi", observe Emmanuel Demael, prévisionniste chez Météo France, cité par 20 Minutes.

Selon lui, il est possible d'employer le terme de "vague de froid", car cet épisode va durer plus de deux jours, et concernera une vaste étendue géographique, avec des températures nettement inférieures aux normales saisonnières des régions concernées.

Les températures minimales seront certainement comprises entre -5 à -10°C. Plus précisément, le thermomètre devrait descendre jusqu’à -4°C à Marseille, -6°C à Toulouse, -9°C dans le Massif central, -10°C à Strasbourg ou encore -11°C à Mulhouse. Dans le Nord-est, une température de -10°C et des vents de 50 km/h provoqueront un ressenti d'environ -20°C.

Au total, 21 vagues de froid ont été recensées depuis 1947. Si la dernière s’est produite en 2012 lors de la première quinzaine de février, les dix hivers les plus froids ont tous eu lieu avant 1991.

>>>> À lire aussi : Vague de froid : et voilà le nombre de Français qui vont la vivre en ne pouvant pas se chauffer