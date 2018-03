Vague de froid : 13 départements en vigilance orange "neige-verglas"

Mise à jour 10h : La Manche, l’Oise, la Seine-Maritime et la Seine-et-Marne sont désormais aussi en vigilance orange

A quelques jours du printemps, l'hiver nous rappelle qu'il est encore là, avec une vague de froid qui fait frémir la moitié nord du pays.

En conséquence de cette chute des températures, qui s'accompagne de flocons de neige, Météo France a placé en vigilance orange neuf départements : le Calvados (14), l'Eure (27), Paris et la petite couronne (75-92-93-94), les Yvelines (78), l'Essonne (91) et le Val-d'Oise (95).

"Pour la soirée et la nuit de dimanche à lundi, la chute des températures au sol pourra permettre la tenue au sol de la neige, donnant 1 à 2 cm en Seine-et-Marne et 2 à 3 cm sur le reste de la région Île-de-France.Plus à l'ouest sur l'Eure et le Calvados des hauteurs de 2 à 5 cm sont attendues", prévient Météo France.

Prudence, donc, si vous devez absolument vous déplacer. Renseignez-vous sur les conditions de circulation, respectez les restrictions de circulation et déviations mises en place et prévoyez un équipement minimum au cas où vous seriez obligés d'attendre plusieurs heures sur la route à bord de votre véhicule.