Vaccins, Smic, amendes, gaz... : ce qui change (et augmente) au 1er janvier

Vaccination

Jusqu'à présent, seuls trois vaccins étaient obligatoires ; désormais ils seront onze pour les enfants nés après le 1er janvier. Aux vaccins actuels s’ajoutent coqueluche, rougeole-oreillons-rubéole, hépatite B, bactérie Haemophilus influenzae, pneumocoque et méningocoque C.

Publicités pour les enfants

Autre changement pour les bambins : afin de lutter contre l'obésite infantile, les publicités deviennent interdites avant, pendant et après les émissions destinées aux enfants de moins de 12 ans sur les chaînes du service public.

Forfait hospitalier

Le forfait hospitalier augmente de deux euros pour passer à 20 euros par jour.

Cette dépense prise en charge par les complémentaires santé pour ceux qui en disposent.

Stationnement

Les villes vont fixer elles-mêmes le tarif du stationnement ainsi que le montant du forfait remplaçant l’amende.

Stations services

La douloureuse à la pompe va augmenter de 7,6 centimes par litre pour le gazole et 3,84 centimes pour l’essence.

Prime à l’auto

Le gouvernement offre 1.000 à 2.000 euros (2.500 euros pour l’achat d’un modèle électrique) aux automobilistes vendant leur vieille voiture (avant 1997 pour les modèles essence, 2001 ou 2006 pour les Diesel) pour en acheter une récente.

Bulletin de paie et salaires

Généralisation du bulletin de paie simplifié à toutes les entreprises. Le Smic augmente de 1,24% et les cotisations salariales baisseront de 3,15%. En revanche, la CSG augmentera de 1,7 point pour l’ensemble des Français.

Chèque énergie

Les tarifs sociaux de l’électricité et du gaz sont remplacés par le chèque énergie. D’un montant moyen de 150 euros en moyenne en 2018, il sera versé au printemps.

Allocations

Les plafonds de ressources utilisés pour calculer le montant des allocations familiales et d'autres prestations (complément familial, prestation d'accueil du jeune enfant, allocation de rentrée scolaire) sont revalorisés de 0,2%.

Épargne

Un prélèvement forfaitaire unique de 30% est mis en place sur l’ensemble des revenus mobiliers, à l’exception du Livret A, du PEA (épargne en actions) et des contrats d’assurance-vie de moins de 150.000 euros et gardés plus de huit ans. Les plans épargne-logement (PEL) ouverts à partir de janvier y seront soumis.

Diagnostics logements

Les propriétaires vont devoir fournir à leurs locataires deux diagnostics supplémentaires sur l’état des installations électriques et de gaz.

Tabac

Les prix de certains paquets de cigarettes, comme Camel et Winston, baisseront de 20 centimes le 2 janvier. Attention, une hausse de 1,10 euro est prévue en mars.

Cotons-tiges

Les cotons-tiges en plastique seront interdits à la vente.

Timbre

Le prix du timbre ordinaire (vert) va ainsi s'accroître de 9,6%, passant de 73 à 80 centimes, tandis que celui du timbre prioritaire (rouge) va bondir de 11,8% à 95 centimes.