Vacances de Noël : la SNCF débordée par l'affluence dans les gares parisiennes ?

Et dire qu’il y avait au moins deux semaines qu’une nouvelle polémique n’avait pas touché la SNCF… Comme prévu, ce samedi 23 décembre a été une journée particulièrement chargée sur le réseau ferré, vacances de fin d’année oblige, avec près de 1,7 million de voyageurs attendus aujourd'hui et cinq millions de voyageurs entre le 22 décembre et le 7 janvier.

Ce qui n’était pas prévu en revanche, c’est l’énorme pagaille qui a touché de nombreuses gares parisiennes : quais inaccessibles, problèmes d'affichages, voitures inexistantes et surtout des plaintes concernant des cas de surréservations signalées en gare d'Austerlitz, en gare de Bercy, ainsi qu'en gare de Lyon. Sur Twitter, de très nombreux passagers ont publiées des photos de trains plus que bondés.

Vraiment @ouisncf il faut qu’on parle, c’est clairement inadmissible de nous faire voyager dans de telles conditions ! #sncf pic.twitter.com/uYZPzNhOQz — R (@remybellamy) 23 décembre 2017

Ça a l'air sympa Noël sponsorisé par la SNCF pic.twitter.com/r27SxGpHQI — Paul Aveline (@PaulAveline) 23 décembre 2017

Certains accusent la SNCF d’avoir mis en vente plus de tickets qu'elle n'avait de places dans ses trains. Et des journalistes sur place rapportent que certains trains sont même partis avec plusieurs minutes d'avance, car trop remplis. De son côté, la compagnie ferroviaire ne voit "rien d'inhabituel". "Ces difficultés concernent les trains pour lesquels la réservation n'est pas obligatoire. Comme chaque année, de nombreuses personnes n'ayant pas réservé se sont présentées pour embarquer à bord de trains déjà complets" a estimé la SNCF à franceinfo.