Urbi et Orbi : le message de paix du pape François

Le papre François s'est exprimé pour la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi, "à la Ville et au Monde", depuis la loggia de la basilique Saint-Pierre pour évoquer les souffrances du monde. Jésus-Christ "prend en charge tous ceux qui sont victimes des anciens et des nouveaux esclavages : travaux inhumains, trafics illicites, exploitation et discrimination, graves dépendances" affirme le pape. "Il prend en charge les enfants et les adolescents qui sont privés de leur insouciance pour être exploités ; et qui a le cœur blessé par les violences subies à l’intérieur des murs de sa propre maison."

François évoque aussi "ceux qui sont contraints de laisser leur terre à cause de conflits armés, d’attaques terroristes, de famines, de régimes oppressifs.

A ces migrants forcés, il fait rencontrer des frères sous tous les cieux, pour partager le pain et l’espérance sur le chemin commun."

Comme lors de ses précédentes grandes bénédictions, le pape s'est ému du sort de la "Syrie martyrisée, victime d’une guerre qui ne cesse pas de semer horreur et mort. Encore hier, un dernier et ignoble attentat contre les réfugiés en fuite a provoqué de nombreux morts et blessés." Il cite aussi la République démocratique du Congo ou encore l'Ukraine "encore affligée par un conflit sanglant."