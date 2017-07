L'unique centre de déradicalisation de France a fermé ses portes

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

GP de Hongrie: Ricciardo le plus rapide de la 1re séance d'essais libres

En savoir plus

Le gouvernement, avec cette décision, suit à la lettre les préconisations du rapport sénatorial des sénatrices Esther Benbassa et Catherine Troendlé en date du 12 juillet qui insistait sur la nécessaire fermeture du site que les sénatrices qualifiaient de "gabegie financière" (l'expérience avait coûté plus de 2,5 millions d'euros au total).

Au total, c'est neuf jeunes qui sont passés par ce centre et aucun d'entre eux n'a suivi le programme jusqu'à son terme.

"L'expérience ne s'est pas révélée concluante" a déclaré le ministère de l'Intérieur dans un communiqué ce vendredi 28 juillet en parlant de l'unique centre de déradicalisation en France situé à Pontourny en Indre-et Loire. Et c'est peu de le dire. Le centre, déjà controversé, était supposé accueillir sur la base du volontariat des jeunes en voie de radicalisation. "L'expérimentation…a montré ses limites", assure le ministère. En effet, le centre tournait à vide depuis février, sans pensionnaire et une trentaine de salariés payés sans avoir de mission à remplir.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres