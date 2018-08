L'Union européenne tente de résister aux sanctions américaines sur l'Iran

Les Etats-Unis ont lancé ce matin une nouvelle salve de sanctions contre les entreprises qui continuent à entretenir des relations commerciales avc l'Iran. Il s'agit principalement de sanctions financières, mais aussi de taxes sur les matières premières et de sanctions sur les achats américains dans les secteurs automobiles et aériens. Considérant qu'il s'agit d'un nouvel acte dans la guerre économique initiée par Donald Trump, l'Union européenne a décidé de réagir. Elle a fait entrer la "loi de blocage", une loi jamais appliquée qui date de 1996 et qui interdit aux entreprises européennes de payer les sanctions américaines, sous peine de se voir infliger une double peine par l'Union européenne.

En échange, la loi de blocage protège les entreprises françaises et peut les indemniser. L'efficacité de cette contrainte va être mise à rude épreuve, d'autant plus qu'une seconde salve de sanctions, concernant le gaz et le pétrole cette fois-ci, devrait être ajoutée à la liste dès le 5 novembre prochain.