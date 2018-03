L'Union européenne préoccupée par l'afflux de réfugiés (mais on ne parle pas de l'Europe)

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

A l’issue d’un entretien avec le président Juan Manuel Santos, le commissaire européen a annoncé une aide de six millions d’euros à la Colombie et de deux autres millions pour "les personnes affectées par la crise au Venezuela". Depuis 1994, l'Union européenne a versé 239 millions d’euros à la Colombie.

A cet afflux de réfugiés s'ajoute "les conséquences humanitaires de la violence chaque fois plus grande qu’exercent divers groupes armés, dont certains surgis récemment", a-t-il dit.

"La situation au Venezuela et le consécutif déplacement de population vers la Colombie sont préoccupant", a souligné la Commission européenne.

Christos Stylianides, commissaire européen à l’Aide humanitaire et à la Gestion de crise, en visite en Colombie, s'est inquiété de "tous ces gens vulnérables" qui franchissent la frontière "juste pour des besoins basiques" de nourriture et médicaments, introuvables au Venezuela.

Cette situation préoccupe la Commission européenne, qui s'inquiète des deux "situations humanitaires" auxquelles fait face la Colombie : l’afflux de réfugiés en lui-même et "un nouveau cycle de violence" de divers groupes armés.

La crise économique qui fait rage au Venezuela a poussé des centaines de milliers d'habitants à l'exode. Plus de 550.000 d'entre eux ont fuit vers la Colombie voisine, un nombre qui pourrait doubler d'ici l'été, selon les autorités du pays.

