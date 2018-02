Union européenne : Barroso accusé d'avoir fait du lobbying pour Goldman Sachs

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

David Hallyday se dit "outré" par les insultes racistes visant ses sœurs Jade et Joy

En savoir plus

Le comité d'éthique de l'UE "devrait cette fois-ci mener une enquête plus approfondie sur le rôle de M. Barroso auprès de Goldman Sachs et évaluer si l'ancien président a induit le président Juncker en erreur", réclament donc les associations dans leur lettre.

Le vice-président de la Commission chargée de la compétitivité, de la croissance, et de l'emploi, Jyrki Katainen, a confirmé, dans un courrier à CEO, avoir rencontré Jose Manuel Barroso le 25 octobre à Bruxelles. Les deux hommes ont parlé commerce et défense, "tous les deux, sans autre participant".

Le recrutement de l'ancien président de la Commission européenne par la banque d'affaires américaine avait fait un tollé. L'ancien Premier ministre portugais, qui a occupé la tête de la Commission de 2004 à 2014, a été engagé en 2016 par la banque d'affaires américaine pour des activités de conseil. La Commission - qui avait au début estimé qu'aucune règle n'avait été transgressée, rappelant simplement qu'il restait tenu au "secret professionnel" en tant qu'ancien président de l'exécutif bruxellois - avait même ouvert une enquête et Jean-Claude Juncker avait fini par saisir le comité d'éthique de la Commission, qui avait estimé que le code de conduite n'avait pas été bafoué.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres