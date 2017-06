Union européenne : les arrestations liées au "terrorisme djihadiste" ont presque doublé en deux ans

L'Office européen des polices, Europol, a indiqué jeudi 15 juin que le nombre d'arrestations liées au "terrorisme djihadiste" a presque doublé en deux ans dans les pays de l'Union européenne (UE). Sur l'ensemble de l'année 2016, 718 personnes suspectées d'infractions liées au "terrorisme djihadiste" ont été arrêtées, contre 395 en 2014, sur un total de 1002 arrestations liées à des "activités terroristes", selon le rapport sur le terrorisme en UE 2017 publié par Europol.

Autre enseignement de ce rapport : le nombre d'attaques djihadistes est par ailleurs passé de 17 en 2015 à 13 en 2016, dont 6 venant du groupe Etat islamique.

Dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, 142 personnes ont été tuées dans des attentats l'an dernier, dont 135 dans des attaques djihadistes.

Europol recense enfin 142 attaques ratées, déjouées et abouties ont été rapportées par huit Etats-membres de l'UE, dont plus de la moitié (76) par le Royaume-Uni, 23 par la France, 17 par l'Italie et 10 par l'Espagne.