UNESCO : Audrey Azoulay remporte le scrutin pour la présidence

Finalement, l'UNESCO s'évite une polémique mondiale. L'ancienne ministre française de la Culture, Audrey Azoulay, a été nommée à la tête de l'institution onusienne. Elle emporte le scrutin avec 30 voix contre 28 voix pour son rival, le qatari Hamad bin Abdoulaziz Al-Kawari.

Candidate proposed by the Executive Board for the post of #NextUnescoDG is: @AAzoulay pic.twitter.com/WGimZH8J4q

— Michael Worbs (@UnescoExBChair) 13 octobre 2017