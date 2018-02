Uma Thurman accuse Harvey Weinstein d'agressions sexuelles

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

L'actrice fait part de sa tristesse concernant les femmes agressées après qu'elle le fut. "Je suis l'une des raisons pour lesquelles une jeune fille pouvait aller dans sa chambre seule avec lui, comme je l'avais fait. Quentin [Tarantino] a fait d'Harvey le producteur exécutif de "Kill Bill", un film qui symbolise le pouvoir des femmes. Et tous ces agneaux sont allé à l'abattoir car elles étaient persuadées que personne dans cette position vous ferait quelque chose d'illégal."

Après l'épisode de Londres, Uma Thurman explique avoir demandé un rendez-vous avec le producteur, au bar, pour en parler. Ses assistantes l'ont persuadée de monter dans sa chambre, où elle l'a menacée de lui faire perdre "sa carrière, sa réputation et sa famille" s'il traitait d'autres femmes de la façon dont il l'avait traitée. C'est alors Weinstein qui aurait menacé sa propre carrière, selon une maquilleuse amie de l'actrice, qui l'avait accompagnée sur place.

Ce n'était pas le premier incident avec le producteur, dit-elle. Avant cela, dans un hôtel parisien, Weinstein avait enfilé un peignoir et tenté de l'entraîner dans un sauna. Lorsqu'elle lui a demandé ce qu'il faisait, il s'est énervé et est sorti de la pièce.

Dans le New York Times, elle accuse le producteur déchu Harvey Weinstein de l'avoir agressée peu après la sortie de Pulp Fiction, en 1994. La scène a eu lieu à l'hôtel Savoy de Londres, lors de la promotion du film réalisé par Quentin Tarantino. "Il m'a poussée, il a essayé de se mettre sur moins. Il a essayé de s'exhiber. Il a fait plusieurs choses très déplaisantes (…) Mais il n'a pas utilisé la force. Vous êtes comme une sorte d'animal qui se tortille, comme un lézard. Je faisais tout ce que je pouvais pour remettre la situation sur des rails", décrit-elle.

Il était évident qu'elle avait une révélation à faire. En novembre, interrogée sur les révélations concernant l'affaire Weinstein, elle avait répondu qu'elle n'était "pas prête" à parler à son tour, et qu'elle le ferait lorsqu'elle serait "moins en colère". C'est désormais chose faite.

