Ultradroite : six personnes arrêtées pour un projet d'attentat contre Emmanuel Macron

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le Stand Up Paddle veut continuer à surfer

En savoir plus

Les interpellations ont été menées dans le cadre d'une enquête ouverte pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle". "Cette enquête vise un projet, imprécis et mal défini à ce stade, d'action violente" contre Emmanuel Macron, selon l'une des sources proches de l'enquête.

Les six personnes sont toutes liées à l'ultradroite, selon l'AFP, auprès de sources proches de l'enquête.

Selon les premiers éléments, un "projet d'action violente contre le président de la République" a été déjoué. Au total, six personnes ont été interpellées ce mardi 6 novembre. Les arrestations se sont déroulées ce matin en Isère, en Ille-et-Vilaine et en Moselle.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres