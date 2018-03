L'UE veut taxer les GAFA entre "2 % et 6 %" de leur chiffre d'affaires en Europe

L'Union européenne veut une fiscalité "efficace et équitable" pour les géants du numérique, Google, Apple, Facebook et Amazon. Et pour cela, elle travaille sur une directive visant à les taxer entre "2 % et 6 %" de leur chiffre d'affaires en Europe, a annoncé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire dans le Journal du Dimanche (JDD). Il précise que ce sera probablement "plus près de 2 que de 6".

L'Union ayant abandonné l'idée de demander aux Gafa de détailler leurs bénéfices déclarés dans des Etats à la fiscalité accueillante (le Luxembourg pour Amazon), la solution envisagée est donc de taxer directement le chiffre d’affaires réalisé par ces groupes dans chaque pays.

"Une directive européenne sera dévoilée dans les semaines qui viennent, indique le ministre.

Elle marquera une avancée considérable."

"C'est un point de départ. Je préfère un texte applicable très vite plutôt que des négociations interminables. On l'améliorera par la suite", ajoute Bruno Le Maire.

Cette directive est issue d'une proposition commune de la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, formulée en septembre dernier.

Selon la Commission européenne, le taux d'imposition effectif sur le bénéfice des Gafa dans l'UE est en moyenne de 9 %, contre plus de 20 % pour les entreprises traditionnelles.