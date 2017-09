L’UE veut accueillir "au moins 50 000" migrants d'Afrique et du Moyen-Orient en deux ans

Ce mercredi 27 septembre, la Commission européenne a annoncé dans un communiqué que l’exécutif européen "recommandé un nouveau programme de réinstallation pour conduire en Europe au moins 50.000 des personnes les plus vulnérables ayant besoin d'une protection internationale dans les deux prochaines années". Ainsi la Commission européenne a fixé l'objectif d'accueillir "au moins 50.000" réfugiés en deux ans dans l'UE directement depuis des pays d'Afrique, du Moyen-Orient et de Turquie. Le but : offrir une alternative "sûre et légale" à la périlleuse traversée de la Méditerranée.

