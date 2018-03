L'UE demande à Facebook de s'expliquer sur l'exploitation des données de ses utilisateurs

La commissaire en charge de la protection des données personnelles a annoncé sur son compte Twitter qu'elle comptait demander des "clarifications" à Facebook : "Terrifiant, si confirmé. Les données personnelles de 50 millions d'utilisateurs de Facebook pourraient être si facilement mal gérées et utilisées à des fins politiques !" avait-elle déclarée précédemment.

La commissaire doit se rendre aux Etats-Unis pour en discuter avec des responsables américains. De son côté, Facebook affirme avoir "suspendu" le fonctionnement de Cambridge Analytica, entreprise accusée, à la suite d'une enquête faite par le New York Times et The Observer, d'avoir recueilli sans leur consentement les informations personnelles de millions de personnes.

Selon le New York Times, les informations recueillies seraient toujours existantes.

Elles auraient été utilisées dans la campagne de Trump et pendant le Brexit. L'entreprise aurait été financée par Robert Mercer, un proche du Parti Républicain et, selon The Observer, aurait même été dirigée par Steve Bannon pendant un temps.