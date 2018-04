Sur Twitter, Donald Trump annonce à la Russie des frappes imminentes en Syrie

De tweet en tweet, Donald Trump est devenu le premier sujet d'incertitude pour la planète. En atteste son activité sur le réseau social ce mercredi matin : Donald Trump s'en est pris à la Russie, soutien indéfectible du régime de Bachar el-Assad, accusé de mener des attaques chimiques contre sa propre population, près de Damas, dans la Ghouta orientale, relate Le Point.

"La Russie jure d'abattre n'importe quel missile tiré sur la Syrie. Que la Russie se tienne prête, car ils arrivent, beaux, nouveaux et 'intelligents' ! Vous ne devriez pas vous associer à un Animal qui Tue avec du Gaz, qui tue son peuple et aime cela", a menacé le président américain. Une offensive verbale qui survient peu après que Moscou eut mis en garde contre toute initiative susceptible de "déstabiliser la situation déjà fragile dans la région". Mardi, le Kremlin a également opposé son veto au Conseil de sécurité de l'ONU à un projet de résolution américain visant à lancer une enquête indépendante sur l'utilisation des armes chimiques en Syrie.

De son côté, la Russie a insinué, par la voix de la porte-parole de sa diplomatie, Maria Zakharova, que ces frappes pourraient servir à "effacer les traces des provocations" des Occidentaux. Devant cette escalade verbale, le chef d'État américain a estimé que les relations entre Moscou et Washington étaient "pire aujourd'hui qu'elles ne l'ont jamais été, y compris pendant la Guerre froide". Et de conclure sur un bien surprenant message de paix : "La Russie a besoin de nous pour son économie, cela est dans nos cordes, et nous avons que toutes les nations travaillent conjointement. Et si on arrêtait la course à l'armement ?" Décidement, Donald Trump est un président imprévisible