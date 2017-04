Turquie : victoire serrée pour Erdogan

Il tient sa victoire. Réclamée par Recep Tayyip Erdogan, la réforme constitutionnelle sera bien mise en place en Turquie, après la victoire étriquée du "oui" au référendum avec 51,3% des suffrages. "Le pays a pris une décision historique" a déclaré le chef d'Etat. Avec ces nouveaux pouvoirs, Erdogan pourra nommer et révoquer ses ministres, sans passer par le parlement mais il aura aussi la main sur les instances judiciaires et politiques du pays comme le Conseil constitutionnel ou le Haut Conseil des juges et des procureurs.

Le président verra ses pouvoirs élargis, lui permettant de gouverner en grande partie par décrets.

Une victoire mais une victoire a minima. Pour beaucoup d'observateurs, il s'agit même d'un camouflet pour le chef d'Etat turc. S'il triomphe dans les campagnes, il échoue dans de nombreuses villes, à commencer par Istanbul (où il a été maire) et Ankara où le "non" l'a emporté.

Angela Merkel a réagi à ce résultat soulignant que son pays "attend que le gouvernement turc, après une campagne électorale dure, cherche maintenant un dialogue respectueux avec toutes les forces politiques et dans la société."