Turquie : un référendum en forme de plébiscite pour le président turc ?

En Turquie, mais aussi dans les chancelleries européennes, on guette avec anxiété le scrutin. Ce dimanche, les Trucs sont appelés à se prononcer sur la réforme constitutionnelle controversée, souhaitée par le président turc Recep Tayyip Erdogan. Un scrutin qui ressemble fort à un plébiscite pour ce denier qui désire prendre pleinement en main le pays, notamment en supprimant le poste de Premier ministre.

Si le oui l'emporte, alors Erdogan pourra nommer et révoquer ses ministres, sans passer par le parlement mais il aura aussi la main sur les instances judiciaires et politiques du pays comme le Conseil constitutionnel ou le Haut Conseil des juges et des procureurs.

Le président verrait ses pouvoirs élargis, lui permettant de gouverner en grande partie par décrets.

Reste que le scrutin sera serré. Les sondages donnent une infime majorité au oui (entre 51,2 et 52% des voix) malgré la quasi-impossibilité pour les opposants de faire campagne. Que se passerait-il si le non l'emportait ? Erdogan n'a pas mais sa démission en jeu mais celui qui a évité de peu un coup d'Etat militaire, il y a 9 mois, sera un plus isolé dans son palais.