Turquie : les recours contre le référendum rejetés

Devant les critiques des observateurs européens et du Conseil de l'Europe, qui ont dénoncé un scrutin "pas à la hauteur des critères" européens, le président Erdogan leur a demandé de "rester à leur place". "Nous ne voyons et nous ne tenons pas compte de tout rapport que vous pourriez préparer", a-t-il ajouté.

Les deux principaux partis d'opposition, le CHP (social-démocrate) et le HDP (prokurde), avaient dénoncé des "manipulations" lors du scrutin.

L'opposition dénonce notamment la décision du Haut-Conseil électoral de valider les bulletins de vote non marqués du sceau officiel des autorités électorales.

Ceux-ci ont été rejetés mercredi par le Haut-Conseil électoral turc (YSK). Dix membres de l'YSK ont voté contre l'annulation du vote et un a voté en faveur, selon la chaîne privée NTV.

Les Turcs ont voté ce dimanche sur une révision constitutionnelle visant à remplacer le système parlementaire par un système présidentiel, afin de donner les pleins pouvoirs au président Recep Tayyip Erdogan. Approuvé d'une courte majorité, avec un peu plus de 51% des voix en faveur du "oui", le référendum a été critiqué par les observateurs européens et les partis d'oppositions, qui ont déposé des recours.

