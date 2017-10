Turquie et Iran réunis contre le Kurdistan

La Turquie, tout comme l'Iran et l'Irak sont opposés à la constitution d'un état kurde indépendant, les trois pays ayant de fortes minorités kurdes sur leur territoire. Et les tensions entre le parti d'Erdogan et le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, organe principal de l'indépendantisme kurde en Turquie sont connues, faisant du Turc la figure de proue anti-Kurdistan.

Ce dernier doit rencontrer Hassan Rohani et l'ayatollah Ali Khamenei lors de cette visite. Il est venu accompagné de tous les hommes importants de son gouvernement, preuve de l'importance du déplacement. L'entente irano-turque est loin d'être idyllique : les Iraniens soutiennent Bachar el Assad en Syrie et les Turcs les forces "rebelles". Malgré ces différents, les deux puissances devraient tenter de se mettre d'accord pour trouver une issue commune aux deux problèmes qui les unissent, sous l'égide de la Russie et de la procédure d'Astana : contenir les Kurdes et régler la question syrienne.