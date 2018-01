Turquie : Erdogan rêve toujours d'une adhésion à l'Union européenne

Voilà plus de 30 ans que la Turquie est candidate pour adhérer à l'Union européenne. Si la question n'est plus vraiment à l'ordre du jour, elle reste toujours dans un coin de la tête d'Erdogan, comme il le souligne dans une tribune publiée dans le Figaro.

"Si l'Europe reste un formidable espoir, dans un contexte international tendu, alors que certains pays tombent dans le piège de l'islamophobie, du racisme et de la xénophobie, c'est grâce à la France, qui a choisi de mener une politique rationnelle basée sur le respect des droits universels" explique le président turc. "À cet égard, je me réjouis de constater que la France, qui a joué un rôle pionnier dès le début des négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, maintient, aujourd'hui encore, une position constructive vis-à-vis de notre adhésion.

J'espère que la France continuera d'apporter tout son soutien à notre processus d'adhésion car il est indispensable que la France et la Turquie unissent leurs forces, pour construire un monde plus sûr et plus prospère, en ne cédant jamais ni au terrorisme, ni à la violence, ni à toute forme de pression".

La tribune, véritable plébiscite des relations franco-turques, masque mal le malaise de certains observateurs alors que le président turc arrive à Paris ce vendredi. Depuis la tentative de coup d’Etat manquée du 15 juillet 2016, Erdogan a renforcé son pouvoir à travers de violentes purges contre ses rivaux mais aussi contre la justice et la presse. De son côté, Emmanuel Macron a assuré que le sujet des droits de l'Homme sera évoqué.