Turquie : Erdogan annonce que le pays "va boycotter" les appareils électroniques américains

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

France Un homme tué par balle et un autre blessé à Aubagne

Course de caisses à savon, 50 ans du Boutissaint, Lumières de Sens... Nos idées de sorties dans l'Yonne pour ce 15 août

Les rappeurs Booba et Kaaris restent en prison

Nord : saisie de plus de 500 kg de pollen de cannabis

Cette décision intervient après le choix de Donald Trump, vendredi dernier, de doubler les taxes à l'importation de l'acier et de l'aluminium turcs.

Recep Tayyip Erodgan menace les Etats-Unis d'une guerre commerciale et d'un appel au boycott. Les tensions entre Ankara et Washington sont vives notamment au sujet de la crise monétaire en Turquie, imputée aux américains par le dirigeant turc. La crise diplomatique entre les deux nations inquiète particulièrement les marchés en Turquie. La monnaie, la livre turque, s'est effectivement effondrée ces derniers jours.

