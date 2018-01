La Turquie en pleine offensive contre les Kurdes en Syrie

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Attention à la neige et au sol glissant ce dimanche soir, avertit l'IRM

De jeunes migrants hébergés par des bénévoles pour "réconfort et soutien"

Marches interdites en RDC: au moins un mort à Kinshasa (ONU et témoins)

Macron et Merkel se mettent en scène à l'Elysée pour le "renouveau" du Traité de l'Elysée

Macron et Merkel pour "approfondir encore" la coopération franco-allemande

En réaction à cette offensive, quatre roquettes ont été tirées depuis des zones contrôlées par les YPG et ont frappé la ville frontalière turque de Kilis, faisant un blessé léger, d’après l’agence de presse Dogan.

Suite à ce nouveau développement sur le théâtre syrien, la France a demandé une réunion urgente du Conseil de sécurité de l’ONU, a écrit ce dimanche le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian sur Twitter. La ministre française des Armées Florence Parly a aussi appelé la Turquie à cesser ses opérations contre les Kurdes syriens. "Ces combats (..) doivent être arrêtés" car ils pourraient "détourner les forces combattantes kurdes, qui sont au côté et très engagées au sein de la coalition à laquelle la France appartient, du combat primordial" contre l'Etat islamique, a-t-elle déclaré sur France 3.

"L'opération Rameau d'olivier se déroule comme prévu, l'offensive terrestre a commencé", a indiqué l'armée turque dans un communiqué dimanche. Selon la Turquie, le but est d'établir une "zone de sécurité" d'une profondeur de 30 km à partir de la frontière.

La Turquie a lancé samedi dans le nord de la Syrie une vaste offensive contre une milice kurde considérée comme "terroriste" par Ankara. Après des frappes aériennes et les bombardements d'artillerie contre les positions des Unités de protection du peuple (YPG), une milice kurde classée "terroriste" par Ankara, mais soutenue par Washington, des soldats turcs sont entrés ce dimanche dans la région d'Afrine, région contrôlée par les YPG. Ni le nombre de combattants, ni leurs objectifs n'étaient connus dans l'immédiat.

