Tunisie : les femmes bénéficieront bientôt des mêmes droits sur l'héritage que les hommes

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

L'Afrique face au danger du glyphosate Décrié pour ses effets cancérigéniques, le glyphosate reste l'herbicide le plus vendu dans le monde et l'Afrique est actuellement l’un des principaux marchés.

Samedi, les conservateurs étaient quelques milliers à manifester pour le respect -et contre toute modification- des lois coraniques en vigueur.

Parmi les pays musulmans, la Tunisie est l’un des plus en pointes sur les droits de la femmes. L’an dernier, elles avaient par exemple obtenu le droit d’épouser un homme non musulman. Cette année, elles pourraient bientôt bénéficier des mêmes droits en matière d’héritage que les hommes.

