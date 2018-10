Tunisie: une femme se fait exploser en plein centre de Tunis

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Inde: fronde locale avant l'inauguration de la plus haute statue du monde

Maroc : Fortes rafales de vent, pluies et chutes de neige

La pollution est la première cause de mort prématurée en Europe

En juillet, une voiture de la Garde nationale avait été touchée par un engin explosif. Six agents avaient été tués lors de cette attaque revendiquée par AQMI (al-Qaida au Maghreb Islamique). C'était l'attentat le plus meurtrier depuis 2016 lorsqu'une attaque contre une caserne de l'armée avait fait 20 morts dont 7 civils.

L'attaque s'est produite lundi en début d'après-midi à Tunis. Sur l'avenue Habib Bourguiba, principale avenue de Tunis, une femme s'approche d'un groupe de policiers et déclenche un engin explosif. Elle aurait actionné une ceinture d'explosifs, se tuant et blessant "neuf personnes" selon le ministère de l'intérieur. Une source gouvernementale citée par le Monde précise qu'aucune des victimes, toutes de la police, ne serait "blessée sérieusement".

