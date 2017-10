Tuerie de Las Vegas : le cerveau du tueur sera disséqué

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le cerveau de Stephen Paddock, conservé dans du formol, devrait être livré avec les tissus le recouvrant et la moelle épinière à Dr Vogel la semaine prochaine. Le scientifique a précisé qu'il procéderait à plusieurs examens. Une opération dont le coût s'élève à 500 dollars, selon le New York Times.

"La magnitude de cette tragédie fait que beaucoup de gens se demandent comment on a pu en arriver là. Cela inclut de savoir si une maladie neurologique a pu jouer un rôle", explique Dr Hannes Vogel au média américain.

Un mois après la tuerie de Las Vegas, qui a fait 58 morts et de nombreux blessés, les enquêteurs peinent toujours à définir les motifs du tireur, Stephen Paddock. Pour les aider, le chef du département de neuropathologie au Centre médical de l'université de Standford, Dr Hannes Vogel, veut étudier le cerveau de ce riche comptable, rapporte le New York Times.

