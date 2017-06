Trump propose d'installer des panneaux solaires sur son mur avec le Mexique

Donald Trump n'a pas abandonné son idée de construire un mur entre les Etats-Unis et le Mexique. Alors qu'il avait promis pendant la campagne qu'il mettrait les Mexicains à contribution pour le financer, il a désormais une nouvelle idée : le couvrir de panneaux solaires. Cela lui permettrait de produire de l’électricité et donc de réduire son coût de construction.

Pour Donald Trump, qui a émis cette idée lors d'une réunion à la Maison-Blanche avec les chefs de file républicains du Congrès, ces panneaux auraient en plus l'avantage de faire de ce mure "de plus belles structures" en le rendant plus plaisant esthétiquement.

Reste que cette étonnante proposition se heurte à des considérations pratiques : des experts et politiciens estiment que l'installation de ce dispositif serait très compliqué, mais aussi que l'énergie produite y serait peu utilisée. Alors que plusieurs prisons californiennes ont ainsi mis en place ce système pour diminuer leurs coûts d’électricité, les quelques Américains vivant dans les environs de la frontière et du mur n’ont en effet pas besoin de cette électricité. Et transporter cette énergie dans d'autres régions coûterait bien trop cher pour que l'opération soit rentable.