Trump propose d'armer la Corée et au Japon, Poutine demande de ne pas céder à l'"hystérie militaire"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

JUSTICE Calais : Un chauffeur polonais condamné pour trafic de migrants Le routier avait été interpellé avec six Albanais dans la citerne de son camion…

Croissants et viennoiseries vont vous coûter cher à la rentrée

Indépendants: Philippe confirme la fin du RSI et promet un "coup de pouce"

Irma au niveau maximum, menace les Antilles et la Floride

En savoir plus

Mais de son côté, Poutine continue à soutenir la ligne non-interventionniste, certainement inquiet comme la Chine de voir les Américains intervenir à quelques encablures de leurs frontières. Ils prônent le dialogue et le calme contre "l'hystérie militaire" de Washington.

Donald Trump pour commencer s'est illustré d'un tweet en annonçant qu'il était prêt à vendre du matériel militaire "hautement sophistiqué" à ses alliés Japonais et Coréens. Reste à savoir de quoi il s'agit, mais on peut avancer qu'il s'agirait de défense anti-missile.

C'est un jeu d'échecs bien dangereux qui est en train de se jouer autour de la Corée du Nord. Au lendemain d'une assemblée du Conseil de Sécurité de l'ONU sous haute tension et à deux jours du vote des nouvelles mesures à prendre contre Pyongyang, chacun semble déterminé.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres