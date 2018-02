Trump n'est "pas sûr" qu'Israéliens et Palestiniens cherchent à faire la paix

Comme à son habitude, Donald Trump souffle le chaud et le froid sur la diplomatie mondiale. Après avoir allumé la mèche, en reconnaissant Jérusalem comme capitale d'Israël, le président américain a mis en garde contre l'absence de négociations entre Israéliens et Palestiniens. Mais, il doute aussi de la bonne volonté des deux parties. "Pour le moment, je dirais que les Palestiniens ne cherchent pas à faire la paix. Et je ne suis pas complètement sûr non plus qu’Israël cherche à faire la paix" tranche-t-il.

"Je ne sais franchement pas si nous allons même avoir des pourparlers. (...) Je pense qu’il serait très bête pour les Palestiniens comme pour les Israéliens de ne pas parvenir à un accord."

Une déclaration intrigante alors qu'il rappelle que les relations entre les Etats-Unis et Israël sont "très bonnes." Il en a d'ailleurs profité pour critiquer l'expansion des colonies, même si son administration se montre, jusqu'à présent, plus complaisante envers cette situation. "Les colonies compliquent beaucoup la situation et ont toujours rendu difficiles toutes discussions sur la paix donc je pense qu’Israël doit être très prudent avec les colonies" explique Donald Trump.