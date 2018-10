La trottinette, ce nouveau fléau de la sécurité routière

Les chiffres de la sécurité routière, selon Le Parisien, pointent clairement du doigt un nouveau danger roulant : les trottinettes. Si le nombre de morts au volant de ces planches à guidon n'a heureusement pas augmenté entre 2016 et 2017 (un mort de moins), celui des accidents en trotinettes et rollers est en nette hausse : +23% en un an. Et la région la plus touchée est bien entendu l'Île-de-France. Et plus précisément, Paris. Les victimes sont jeunes : 27 ans de moyenne d'âge. Et un responsable semble être tout désigné : la trottinette électrique en libre service.

L'impact de l'apparition depuis quelques mois des trottinettes électriques est encore difficile à estimer, le phénomène étant trop récent.

Mais les signalisations d'accidents alertent les experts, qui recommandent de porter le casque sur ces nouveaux véhicules capables de dépasser les 20 km/h. L'utilisation de ces nouveaux engins à Paris est facilitée par la mise en libre service de trottinettes par une entreprise en location pour 1 euro plus 15 centimes la minute. Des prix dérisoires qui entrainent quelques incidents dans la capitale principalement. On voit de plus en plus de trottinettes montées par plusieurs personnes, ou des usagers passer sans réfléchir du trottoir à la route, et ce alors que leur âge semble indiquer qu'il n'ont aucune connaissance des règles élémentaires de la sécurité routière. L'accès aux trottoirs n'est pas encore interdit, et dans le flou juridique, les usagers ressemblent de plus en plus des dangers roulants pour les piétons comme pour les voitures et scooters... et pour eux-mêmes.