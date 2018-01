Trop coûteux, le rétablissement du service militaire pourrait devenir un "parcours citoyen"

Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. En l'occurrence, dans le monde militaire, peu de monde croyait au rétablissement du service militaire, souhaité par Emmanuel Macron. Il faut dire que ce retour inattendu était chiffré entre 15 et 20 milliards d'euros, rien que pour les infrastructures et plusieurs milliards d'euros de fonctionnement.

En période d'économies, les députés de la majorité veulent donc trouver une solution moins coûteuse. Selon FranceInfo, il s'agirait donc d'instaurer plutôt un "parcours citoyen" d'une semaine par an, au collège et au lycée. Le tout en 3 étapes.

La première se déroule au collège et sera consacré "à la défense et à la sécurité, mais aussi aux gestes qui sauvent, aux droits et devoirs, ou à la mémoire" affirme le média.

La deuxième étape se déroule en seconde avec un stage dans une association et la troisième sera la délivrance d’un passeport citoyen en fin de seconde.

L'avantage, c'est le faible coût de ce dispositif, qui existe déjà dans certains établissements. Reste que le députés doivent ménager le ministère de l'Éducation qui craint déjà un manque de moyens alloués. Un rapport est attendu fin janvier.