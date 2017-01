Troisième record de chaleur consécutif sur Terre en 2016

L'Agence américaine océanique et atmosphérique (NOAA) a indiqué mercredi 18 janvier que 2016 a été l'année la plus chaude sur la planète depuis le début des relevés de températures en 1880. Il s'agit du troisième record annuel consécutif de chaleur, avec une température de 0,94 degré Celsius supérieure à la moyenne du XXe siècle à la surface des terres et des océans.

Le mois de septembre 2016 avait sonné la fin des records mensuels consécutifs de chaleur constatés pendant seize mois, résultant en partie de la récurrence du courant équatorial chaud du Pacifique El Nino, qui a commencé à se dissiper à partir du printemps. Par ailleurs, dans une étude différente des relevés de températures mondiales, la Nasa a aussi conclu que 2016 a été l'année la plus chaude sur le globe en 136 ans. Depuis le début du XXIe siècle, la planète a enregistré cinq années de chaleur record, en 2005, 2010, 2014, 2015 et 2016.

Autre conséquence de ces températures, l'étendue moyenne des glaces flottant sur l'océan était d'environ 10,1 millions de kilomètres carré en 2016, soit la plus petite superficie mesurée depuis le début des observations par satellite en 1979, selon le Centre National de la neige et de la glace. L'Arctique a connu en 2016 ses douze mois les plus chauds depuis le début des relevés de températures dans cette région en 1900, entraînant non seulement une fonte de la banquise sans précédent, mais ce qui a aussi retardé la formation de nouvelle glace à l'automne.

