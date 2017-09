Trois nouveaux centres pour migrants vont ouvrir en Ile-de-France

Trois nouveaux centres de "pré-accueil" de migrants seront prochainement ouverts en Ile-de-France pour éviter la saturation de celui de la porte de la Chapelle à Paris, a annoncé sur France Bleu Paris le préfet d'Ile-de-France Michel Cadot. Le premier ouvrira ses portes le 1er octobre, sans que l'on sache précisément dans quelle ville. Le deuxième sera installé à Paris avant le mois de décembre et le troisième sera ouvert en région parisienne avant le 1er janvier 2018. Ils devraient avoir une capacité de "200 à 250 places" et ils permettront un accueil "inconditionnel" des migrants, a indiqué la préfecture.

Un centre dans chaque département d’Île-de-France

Un examen plus rapide de la situation des migrants (administrative, médicale et sociale) y sera assuré avant de répartir et orienter les personnes en fonction de leurs besoins. L’idée est de "ne plus répondre dans l’urgence" mais de "bâtir un système plus structuré", avec un cadre de pré-orientation permettant, "à la suite de maraudes", d’identifier les personnes à la rue pour "leur offrir immédiatement une mise à l’abri dans des centres dédiés", résume Michel Cadot.

Il s'agit notamment d'une réponse à la demande d'Emmanuel Macron qui souhaite un traitement "dès la première minute" des dossiers des migrants, en promettant de n'avoir "plus personne à la rue" d'ici la fin de l'année. Selon France Bleu Paris, "à terme, la préfecture souhaite installer ce nouveau type de centre dans chaque département d’Île-de-France".