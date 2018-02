Trois ans de prison ferme requis contre Jérôme Cahuzac

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Burundi : inscriptions massives pour le référendum de mai et les élections de 2020

Fraude fiscale et blanchiment: trois ans de prison ferme requis en appel contre l'ex-ministre Jérôme Cahuzac

Fraude fiscale et blanchiment: trois ans de prison ferme requis en appel contre l'ex-ministre Jérôme Cahuzac

En savoir plus

Après les révélations de Médiapart, sur l'existence du compte caché à l'étranger (600 000 euros en Suisse, transférés à Singapour en 2009 via des sociétés offshore) Jérôme Cahuzac avait été contraint en mars 2013 de démissionner de son poste de ministre délégué au budget.

Dans son réquisitoire contre l'ex ministre de Hollande, l'avocat général a attaqué en déclarant que "L'impunité, c'est penser que la loi c'est pour les autres" et a fustigé un homme qui n'a pas su "faire des choix". Pour l'avocat général, la "culpabilité" de Jérôme Cahuzac est "à l'évidence établie".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres