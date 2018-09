De très nombreux hommages rendus au pompier Geoffroy Henry

Geoffroy Henry ans a succombé à ses blessures. Le jeune pompier de 1ère classe de 27 ans a trouvé la mort lors d'une intervention à Villeneuve Saint-Georges dans le Val de Marne. Il a été agressé au couteau par un homme de 31 ans qui a également blessé un autre pompier selon la Préfecture de police de Paris. Les faits se sont déroulés autour de 18h20. Les pompiers sont intervenus dans un pavillon après avoir été appelés par une femme dont le fils faisait une crise de démence car en rupture de traitement.

L'homme âgé d'une trentaine d'année dont l'identité n'a pas été révélée était connu pour ses antécédents psychiatriques et souffrirait de schyzophrénie.

L'intervention se déroulait normalement. Après être sorti avec les militaires, le déséquilibré aurait prétexté d'avoir oublié quelque chose. Il serait revenu avec deux couteaux et aurait poignardé plusieurs fois les deux pompiers. Ces derniers ont été transportés par hélicoptère à l'hôpital militaire Percy de Clamard (Hauts-de-Seine). Geoffroy Didier succombera peu après à ses blessures et l'autre homme, un sergent de 34 ans est en "urgence absolue" mais ses jours ne seraient plus menacés.

Le décès de Geoffroy Henry a entraîné de nombreuses réactions et de nombreux hommages des institutions et des politiques. Les sapeurs pompiers de Paris dans un communiqué rendent hommage leur collègue.

"Les sapeurs-pompiers de Paris expriment leur profonde tristesse face à ce drame. Ils s’associent à la douleur de la famille et adressent aux proches de leur frère d’arme du centre de secours de Rungis, de la 38e compagnie d’incendie et de secours et du groupement des appuis et de secours, leurs plus sincères condoléances"

Michel Delpuech fait part de sa "profonde tristesse"

Michel Delpuech, préfet de Police, fait part de sa profonde tristesse suite au décès d’un sapeur pompier et aux blessures graves infligées ce jour à un autre militaire des @PompiersParis lors d’une intervention. Il assure leurs familles & leurs frères d’armes de tout son soutien pic.twitter.com/biIRq0mvLi — Préfecture de police (@prefpolice) 4 septembre 2018

Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a également réagit