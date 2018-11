Le très dépensier train de vie des dirigeants de Force Ouvrière

Hôtels, avions, loyers... les notes de frais des dirigeants de Force Ouvrière ont été révelées par le journal Aujourd'hui en France. Et elles sont particulièrement exorbitante pour un syndicat censé défendre les valeurs des travailleurs.

Pendant l'année 2017, les 13 membres de la direction, dont Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de l'époque, ont fait passer 388 683 euros de notes de frais toutes remboursées.

Soit près de 30 000 euros par personnes. Le dirigeant le plus montré du doigt est Pascal Pavageau, qui s'est fait rembourser 50.000 euros de notes de frais. Ce dernier a depuis démissionné, après les révélations par le Canard Enchainé de l'existence d'un dossier sur les cadres du syndicat très insultant.

Jean-Claude Mailly s'est pour le coup fait rembourser un peu plus de 34 000 euros. Et comme pour Pascal Pavageau, qui avait pris sa suite, il a multiplié les factures non détaillées.

Une cadre du syndicat est épinglée pour une facture de près de 12.000 euros pour un billet d'avion. De nombreuses dépenses excessives de la sorte interrogent.

Force Ouvrière doit élire un nouveau secrétaire général le 21 mai prochain.