Treize départements encore placés en vigilance orange canicule par Météo France

Le coup de chaud touche à sa fin…enfin presque. Ce vendredi, Météo France a levé la vigilance "canicule" dans 34 départements. Toutefois, treize départements sont toujours placés en vigilance orange. Il s'agit des départements de l'Allier, du Puy-de-Dôme, de la Loire, du Rhône, de l'Ain, de la Haute-Savoie, de la Savoie, de l'Isère, de la Drôme, de l'Ardèche, du Jura, de la Nièvre, et de la Saône-et-Loire.

Pour ces territoires, une grande prudence est plus que jamais requise. "La fin de la canicule s'annonce sur une grande partie des régions, excepté sur l'Est et surtout près de la Méditerranée où les fortes chaleurs, au contraire, s'intensifient" a annonce Météo France qui prévoit que l‘ensemble de la journée s’annonce très ensoleillée, excepté dans le Sud-ouest.

L’épisode de canicule qui dure depuis plusieurs jours a fait battre des records de chaleurs un peu partout en France. Mercredi aura été la journée de juin la plus chaude enregistrée dans l'hexagone depuis 1945. Par ailleurs, la vague de chaleur a provoqué un épisode de pollution à l'ozone dans près de 30 départements. En Île-de-France, la circulation différenciée, mise en place ce jeudi, a été levée.