Trèbes : l'héroïsme du gendarme anonyme qui a permis de mettre fin à la prise d'otage

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Journée Fifa : Match nul entre le Sénégal et l’Ouzbékistan (1-1)

En savoir plus

Le président de la République a ajouté ce vendredi soit que le lieutenant-colonel "lutte contre la mort" et que "toutes nos pensées vont à sa famille".

"Je veux saluer le courage du lieutenant-colonel qui est grièvement blessé, et qui s'est substitué à l'otage que l'assaillant tenait pour se protéger. Un acte d'héroïsme comme en sont coutumier les gendarmes et les policiers qui sont engagés pour protéger nos citoyens" a expliqué Gérard Collomb. "Il mérite la reconnaissance de la nation" a-t-il ajouté.

Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a expliqué après-coup qu'un homme, a permis la réussite de cette opération. Un lieutenant-colonel, encore anonyme, qui a décidé de prendre la place d'une otage détenue par le terroriste permettant ainsi à l'otage de s'échapper et qui a eu le courage de laisser son téléphone ouvert et en communication directe avec le GIGN sur une table près du preneur d'otage. Un acte de bravoure qui a permis aux autorités d'entendre que l'assaillant tirait de nouveaux coup de feu, ce qui a déclenché l'intervention des forces armées.

Vers 11 heures après avoir tiré sur un CRS qui faisait son jogging et dérobé une voiture Redouane Lakdim, se revendiquant de Daech, s'est introduit dans le Super-U de la petite ville de Trèbes près de Carcassonne pour prendre un groupe de clients en otage.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres