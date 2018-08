Travailler le dimanche est nécessaire pour "revitaliser nos centres-villes" selon des députés LREM

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Bedoui réitère la disposition de l'Algérie à échanger les expériences et les programmes de coopération avec la Mauritanie

Caf-C2 : V Club bat RAJA et se qualifie pour les quarts de finale

Sous l'effet de la sécheresse et de la crise turque, le prix du bétail recule

Travail dominical. Des députés LREM veulent « aller plus loin »

"Londres, Madrid, Rome... Les grandes capitales européennes ont bien compris la nécessité d'ouvrir leurs magasins le dimanche pour attirer les touristes internationaux et soutenir l'activité. Car même si Paris, avec 40 millions de touristes accueillis l'an dernier, reste la première capitale visitée au monde, ces visiteurs dépensent moins en France que chez nos voisins. ", argumentent-ils. Ils estiment avoir l'opinion avec eux : "L'ouverture dominicale est avant tout un enjeu sociétal qui correspond à l'aspiration des Français : être libre d'acheter, de se divertir, de travailler ou non le dimanche. Soixante-huit pour cent de nos concitoyens sont favorables à un assouplissement du travail dominical."

Qu'attendons-nous pour aller plus loin ?", interpellent les députés, qui assurent que suite à l'ouverture le dimanche de commerces dans les zones touristiques, leur chiffre d'affaires a augmenté de 15%. 1500 postes ont été créés dans les grands magasins parisiens, insistent-ils. Un roulement entre salariés a même dû être mis en place car "ils étaient tout simplement trop nombreux à vouloir travailler le dernier jour de la semaine",

Dans une tribune publiée ce dimanche dans le JDD, une vingtaine de députés de La République en marche annoncent vouloir profiter de la loi Pacte pour "aller plus loin" sur l'ouverture des commerces le dimanche. Cela est selon eux indispensable pour avancer et pour "revitaliser nos centres-villes", écrivent-ils.

