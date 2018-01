Transport aérien : 2017, l'année la plus sûre depuis 1946

L'avion provoque encore des suées froides chez de nombreuses personnes. Pourtant, le transport aérien n'a jamais été aussi sûr. L'année 2017 est d'ailleurs celle qui a fait le moins de victimes depuis 1946 et l'établissement des statistiques sur les accidents aériens : 10 accidents et 44 morts contre 16 accidents et 303 victimes en 2016, selon l'Aviation Safety Network. En tout, il y a eu 36,8 millions de vols en 2017.

Mais les experts préviennent : ces bons chiffres seront difficilement tenables pour l'année prochaine puisque les accidents, s'ils ont diminué en plusieurs dizaines d'années, restent aléatoires.

Les accidents de la Malaysia Airlines en 2014 ou le drame Germanwings l'année suivantes prouvent que le risque zéro n'existe jamais.