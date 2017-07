Un traité d’interdiction des armes nucléaires adopté à l’ONU

C'est une première : un projet de traité sur l’interdiction des armes nucléaires a été adopté à l’ONU ce vendredi. Le texte de dix pages, qui sera ouvert à la ratification le 20 septembre, pourra entrer en vigueur si cinquante pays le signent. Le projet a d'ores et déjà été signé par 122 pays sur 192.

L'objectif du texte est de rendre les armes nucléaires hors la loi dans le monde entier, comme le sont les armes biologiques depuis 1972 et les armes chimiques depuis 1993. Il se base sur un argument moral, consistant à dire que l’emploi de l’arme atomique aurait des "conséquences catastrophiques sur le plan humanitaire".

L’initiative a été portée par un consortium d’ONG rassemblées dans la Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires (ICAN), qui se disent "préoccupés par la lenteur du désarmement nucléaire" et veulent créer "des obligations pour soutenir les victimes de l’utilisation d’armes nucléaires et des essais, et pour réhabiliter les dommages environnementaux causés par ces armes".

Aucun des neuf pays détenteurs de la bombe, les six Etats officiellement puissances nucléaires (Etats-Unis, Russie, France, Royaume-Uni, Chine et Inde) et les Etats non déclarés (Pakistan, Israël et Corée du Nord), n’a participé aux négociations ouvertes le 27 mars. Le Japon, seul pays victime de frappes nucléaires, n’a pas non plus participé aux négociations. Le texte ne pourra donc pas avoir de portée réelle.

Dans un communiqué commun, la France, les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont rejeté vendredi un texte qui "méprise clairement les réalités de l’environnement sécuritaire international", notamment desquelles la menace nord-coréenne.

Pour le ministère français des Affaires étrangères, "un traité d’interdiction des armes nucléaires risque d’affecter la sécurité de la région euro-atlantique et la stabilité internationale" et est "susceptible de fragiliser le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, pierre angulaire du régime de non-prolifération".