Trains, amendes, retraites, tarifs des médecins spécialistes... Ce qui change au 1er juillet

- SNCF: nouveaux TGV et nouveaux horaires

Les nouvelles lignes à grande vitesse vers Rennes et Bordeaux sont inaugurées ce samedi, ce qui se traduit par des temps de trajet réduit, mais aussi par une hausse moyenne de 6 euros des billets vers la Bretagne et 10 euros vers le sud-ouest à partir de dimanche matin. En outre, dans la nuit de samedi à dimanche, 40% des horaires qui vont être modifiés sur le réseau ferroviaire français.

Le prix du pass Navigo, pour les franciliens, changera quant à lui le 1er août.

- Vignettes Crit'Air: gare aux amendes

Après avoir accordé quelques mois de tolérance aux automobilistes pour qu’ils se mettent en règle, le ministère de l’Environnement a publié le décret qui pénalise l’absence de vignette Critair dans une zones de circulation restreintes (ZCR).

Pour les automobilistes et les deux roues, cette contravention s'établit à 68 euros, elle peut être minorée à 45 euros en cas de paiement immédiat, majorée à 180 euros en cas de retard. Pour les cars et camions, il en coûtera 135 euros. Pour l'heure, la ville de Paris, plus grande ZCR de France, est concernée ainsi que Lille, Lyon et Grenoble.

- Conformité des plaques d'immatriculation des deux roues

L’ensemble des véhicules à deux ou trois roues et quadricycles à moteur non carrossés doivent adopter une plaque minéralogique au format 210 mm (largeur) par 130 mm (hauteur). La circulation avec une plaque non conforme, illisible ou amovible sera sanctionnée d'une amende de 4e classe (135 €).

- L'allocation chômage augmente légèrement

L'allocation chômage augmente de 0,65% ce samedi.

- Retraite : versement unique pour les polypensionnés

La liquidation unique des régimes alignés ou « Lura » entre en application. Si vous êtes né après 1er janvier 1953, et que vous avez cotisé à plusieurs régimes «alignés» (régime général, salariés agricoles, RSI), vous pourrez bénéficier de la liquidation unique de votre retraite. Cela signifie que les «polypensionnés» n'auront plus qu'un interlocuteur au moment de faire valoir leurs droits.

- Des diagnostics immobiliers à fournir obligatoirement

Imposés jusqu’ici seulement en cas de vente, les diagnostics électricité et gaz sont étendus aux locations à compter du 1er juillet dès lors que l’état de l’installation date de plus de 15 ans et que le permis de construire de l’immeuble est antérieur au 1er janvier 1975. Pour les autres habitations, cette obligation entre en vigueur au 1er janvier 2018.

- Les juges de proximité, c'est fini

Les juges de proximité, issus de la société civile, vont disparaître ce samedi, dans le cadre de la loi de modernisation de la justice. Pour les procédures encore en cours au 1er juillet, les dossiers seront transférés aux tribunaux d'instance. C'est à eux désormais qu'il faudra s'adresser pour les litiges civils portant sur des sommes inférieures à 10 000 euros.