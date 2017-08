TPE : 66% des petits patrons soutiennent le président de la République

Cela n'était plus arrivé depuis 2007 et l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy. Une large majorité (66%) des patrons de TPE de moins de 19 salariés soutient le président de la République et son gouvernement, selon le baromètre des TPE pour le 3e trimestre 2017, réalisé par l'Ifop pour Fiducial, dévoilé dans le Figaro.

Mais Fiducial met en garde : "la confiance accordée pour l'heure est presque aveugle." En effet, seulement 22% des patrons interrogés connaissent le programme d'Emmanuel Macron sur les TPE. Reste que la réforme du travail est vue d'un bon œil puisque 64% des sondés estiment que cela va dans la bonne direction.

Enquête menée auprès de 1003 dirigeants de TPE entre le 3 et le 9 juillet.